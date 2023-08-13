По результатам опроса, проведенного среди любителей природы, Карелия признана самым грибным регионом России, сообщает РИА "Новости". Такие данные были получены в результате опроса, организованного в социальных сетях российским сервисом бронирования "Твил".
Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа. Первое место заняла Карелия, за которую отдали свои голоса 49% участников.
Второе место заняла Архангельская область, которую выбрали 15 процентов подписчиков.
На третьем месте — Башкортостан, получивший 11% голосов.
Девять процентов участников голосования отдали предпочтение Новгородской области. На пятом месте оказалась Московская область, набравшая восемь процентов голосов. В первую десятку также вошли Ленинградская область, Владимирская область, Самарская область, Ивановская область и Краснодарский край.
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