Москвичей предупредили о грозе и порывах ветра в столице

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

В ближайшие часы и в течение дня в Москве ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы и порывистый ветер. Эта информация была передана через Telegram-канал комплекса коммунальной инфраструктуры города.

Фото: ya.ru

По прогнозам метеорологов, в течение дня в Москве пройдут кратковременные, местами сильные дожди, грозы, кратковременные ливни. При грозах возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Жителям рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать свои автомобили вблизи деревьев во время непогоды.

С 09:00 до 21:00 в Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра, с 15:00 до 21:00 — из-за грозы в столице, с 09:00 до 21:00 — в Московской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Москвичей предупредили о грозе