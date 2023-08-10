Российское исследование: 57% выпускников не смогли поступить в желаемый вуз из-за баллов по ЕГЭ

1:19 Your browser does not support the audio element. Общество

Исследование, проведенное в России, показало, что 57% выпускников не смогли поступить в выбранный ими вуз из-за недостаточного количества баллов, набранных на ЕГЭ. Среди выпускников 28% не добрали 1-3 балла и столько же — 4-6 баллов. Значительной части — 44% — не хватило 7 и более баллов. Об этом сообщает Янтарный Край.

Фото: stolicaonego.ru

Как сообщили сегодня, 10 августа 2023 года, организаторы исследования, каждый третий опрошенный родитель считает, что недобор баллов при оценке работ обусловлен человеческим фактором.

Специфика Единого государственного экзамена Федерального института педагогических измерений допускает погрешность в 2-4 балла и более при оценке итоговых работ выпускников разными экспертами. Например, расхождения в баллах допустимы по таким предметам, как английский язык, литература, профильная математика.

Таким образом, на оценку студента за часть экзамена, оцениваемую вручную, влияет профессионализм самого эксперта. Более того, баллы за то же задание с одинаковыми ответами у другого студента могут быть другими.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Узнай 3 худшие ошибки выпускников при поступление в ВУЗ