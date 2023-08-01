Жители Москвы стали совершать больше покупок в интернет-магазинах

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество

Всплеск онлайн-покупок: оборот электронной коммерции в Москве вырос на 18%.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В мае 2023 года москвичи с энтузиазмом восприняли онлайн-шопинг, что привело к заметному росту оборота онлайн-торговли в столице на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Общая стоимость транзакций в интернет-магазинах составила ошеломляющие 85,4 миллиарда рублей. Этот значительный рост онлайн-покупок также оказал заметное влияние на общую торговую ситуацию в Москве: доля онлайн-продаж выросла до 16,9 процента от общего оборота.

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