Всплеск онлайн-покупок: оборот электронной коммерции в Москве вырос на 18%.
В мае 2023 года москвичи с энтузиазмом восприняли онлайн-шопинг, что привело к заметному росту оборота онлайн-торговли в столице на 18% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Общая стоимость транзакций в интернет-магазинах составила ошеломляющие 85,4 миллиарда рублей. Этот значительный рост онлайн-покупок также оказал заметное влияние на общую торговую ситуацию в Москве: доля онлайн-продаж выросла до 16,9 процента от общего оборота.
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