В Госдуме готовят новые поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Изменения коснутся военнообязанных, которым вручаются повестки.
По словам юриста Владимира Тригнина, данные поправки не повлияют на общее положение призывников. Он напомнил: повестка считается полученной после семи дней размещения в Едином электронном реестре в том случае, если её не вручили лично в руки.
"Поправками хотят изменить установленный срок — не в течение семи дней, а с момента размещения", — пояснил адвокат в беседе с Общественной Службой Новостей.
На данный момент электронный реестр создаётся как часть Единого реестра военнообязанных. Предполагается, что он будет разработан к 1 сентября текущего года. Однако Тригнин считает, что сроки создания увеличатся.
"Думаю, вряд ли он будет готов к 1 сентября. Предусматривается какая-то этапность. В любом случае, работа должна быть проделана колоссальная", — заключил военный юрист.
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