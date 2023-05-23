Госдума одобрила поправки об изъятии загранпаспортов у призывников

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Нижняя палата парламента РФ приняла в третьем чтении поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Фото: Vk. com

Нововведения предполагают, что призывники обязаны будут сдавать загранпаспорта на хранение в миграционный отдел МВД или МФЦ не позднее, чем через пять дней с момента принятия решения о призыве.

В случае, если призывник не сдаст загранпаспорт, документ могут автоматически аннулировать.

Предполагается, что поправки об изъятии загранпаспортов, вероятно, не затронут осенний призыв 2023 года, так как поправки вступят в законную силу только через полгода после официальной публикации.

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