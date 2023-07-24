Телефонные мошенники придумали новый способ лишения россиян жилья

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

У телефонных мошенников появился новый способ лишения россиян жилья и оставления их с большими долгами. "Известия" пишут об этом со ссылкой на юристов.

Фото: kod.ru

Злоумышленники убеждают своих жертв оформляться в качестве самозанятых и брать финансовые займы у физических лиц под залог недвижимости. Аферисты обходят таким образом закон о потребительском кредите и избегают уголовного преследования в связи с нелегальным кредитованием. Из-за этой уловки пострадавшие не могут беспрепятственно опротестовывать договоры в рамках гражданского производства.

Одной из особенностей нового механизма является то, что жертва не видит своего кредитора, поскольку представителями его выступают лица, называющие себя работниками кредитного брокера. До 20 процентов от суммы займа идёт при этом на оплату услуг посредника "кредитному брокеру", резюмировали эксперты.

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