Юрист Хаминский рассказал россиянам о схемах кибермошенников

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Александр Хаминский дал журналистам интервью, в котором проинформировал соотечественников об элементарных правилах цифровой гигиены. Эксперт акцентировал внимание на том, что мобильные телефоны уже давно стали для всех предметами повышенной опасности.

Фото: kod.ru

Хаминский аргументировал это тем, что в мобильных телефонах содержатся все персональные данные граждан, а также другая важная информация, сообщает Общественная служба новостей.

Говоря об основных опасностях от интернет-мошенников, юрист указал на заражения смартфонов вредоносным ПО. Злоумышленники делают это с помощью писем, распространяемых по электронной почте либо через мессенджеры.

В сообщениях содержатся ссылки, переходя по которым пользователи автоматически скачивают троянские программы, отметил правозащитник. Подобные действия маскируются нередко под рекламные акции, обещания подарков и сведения о предлагаемых скидках, резюмировал Хаминский.

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