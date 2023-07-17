Аналитик Муртазин назвал способ защитить персональные данные от утечки: смена пароля не поможет

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Совет Федерации призвал граждан сменить пароли в социальных сетях из-за возможной утечки персональных данных. Ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин в беседе с Радио 1 подчеркнул, что смена пароля не всегда является достаточной мерой.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Муртазин отметил, что, хотя смена пароля может быть полезной, наиболее надёжным методом защиты является двухфакторная авторизация. Она включает использование мобильного телефона, через который пользователь получает SMS или push-уведомления в дополнение к паролю. Такая система обеспечивает реальную защиту, и утечка пароля не оказывает никакого влияния на безопасность аккаунта. Муртазин подчеркнул, что использование двухфакторной авторизации существенно повышает уровень безопасности.

Аналитик отметил, что российские сервисы находятся под постоянной внешней атакой. С одной стороны, данные граждан утекают в интернет, а с другой стороны, компании могут обнаруживать уязвимости и улучшать защиту в будущем. Однако Муртазин подчеркнул, что многие компании экономят на защите персональных данных пользователей.

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