Совет Федерации призвал граждан сменить пароли в социальных сетях из-за возможной утечки персональных данных. Ведущий аналитик "Mobile Research Group" Эльдар Муртазин в беседе с Радио 1 подчеркнул, что смена пароля не всегда является достаточной мерой.
Муртазин отметил, что, хотя смена пароля может быть полезной, наиболее надёжным методом защиты является двухфакторная авторизация. Она включает использование мобильного телефона, через который пользователь получает SMS или push-уведомления в дополнение к паролю. Такая система обеспечивает реальную защиту, и утечка пароля не оказывает никакого влияния на безопасность аккаунта. Муртазин подчеркнул, что использование двухфакторной авторизации существенно повышает уровень безопасности.
Аналитик отметил, что российские сервисы находятся под постоянной внешней атакой. С одной стороны, данные граждан утекают в интернет, а с другой стороны, компании могут обнаруживать уязвимости и улучшать защиту в будущем. Однако Муртазин подчеркнул, что многие компании экономят на защите персональных данных пользователей.
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