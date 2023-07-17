Юрист Минина объяснила новые правила возврата украденных с карты денег

1:06 Your browser does not support the audio element. Общество

Юрист Ирина Минина рассказала о новых правилах возврата украденных с банковской карты денег и способах защиты личных средств.

Фото: pixabay.com

Согласно Федеральному закону "О Национальной платёжной системе", клиент должен незамедлительно уведомить банк о несанкционированном списании средств в течение дня. Кроме того, клиент должен соблюдать правила использования карты и не раскрывать мошенникам свои персональные данные, которые могут привести к списанию средств. Если клиент нарушил хотя бы одно из этих условий, банк не будет возвращать деньги.

Однако страховые компании предлагают условия для защиты от незаконных списаний. Но, как отметила юрист Ирина Минина в беседе с Общественной Службой Новостей, часто такие пакеты дублируют положения закона и могут быть бесполезными. Юрист подчеркнула, что необходимо быть осторожными при предоставлении личных данных на сомнительных сайтах и платёжных системах, так как это может стать причиной несанкционированного списания средств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.