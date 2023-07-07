Станислав Садальский назвал слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об ослаблении рубля "очередной небылицей".
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" усомнился в словах Набиуллиной, которая объяснила, что причиной ослабления рубля стала динамика внешней торговли.
"Ощущение, что опять обманули. Чиновники продолжают считать нас недалекими, рассказывая нам очередную небылицу", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр выразил надежду на то, что решения в РФ начнут принимать "жёсткие умные мужики".
Ранее экономист Василий Колташов рассказал о плановых девальвациях рубля.
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