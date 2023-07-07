Садальский отреагировал на заявления Набиуллиной: ощущение, что опять обманули

Станислав Садальский назвал слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной об ослаблении рубля "очередной небылицей".

Фото: Fotodom.ru

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" усомнился в словах Набиуллиной, которая объяснила, что причиной ослабления рубля стала динамика внешней торговли.

"Ощущение, что опять обманули. Чиновники продолжают считать нас недалекими, рассказывая нам очередную небылицу", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

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