Экономист рассказал о плановых девальвациях рубля

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал, что привело к падению российского рубля.

Фото: Fotodom. ru

5 июля, курс евро поднялся до рекордных значений марта 2022 года и составил 98,31 рубля.

Ранее в ЦБ РФ назвали причину падения рубля.

Колташов убеждён, что ослабление рубля — запланированное мероприятие. Он напомнил о заявлениях ПМЭФ, где падение рубля было названо "замечательной идеей". Экономисты РФ намеревались ослабить рубль до оптимального курса 80-90 рублей за доллар, а евро — до 100 рублей.

Эксперт в беседе с Радио 1 объяснил, что данное ослабление является итогом нескольких плановых девальваций. Он отметил, что так как удалось добиться дефицита, курс рубля ушёл вниз, что помогло поддержать рентабельность различных экспортёров.

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