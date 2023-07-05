Депутат Нилов рассказал, как отличить реальных газовщиков от мошенников и избежать штрафа

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

Недавно Правительство РФ согласовало законопроект о повышении стоимости штрафа за недопуск газовщиков и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в квартиры. По этому поводу высказался Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: rg.ru

Эксперт также рассказал, на что необходимо обратить внимание россиянам, чтобы не нарваться на мошенников. Он отметил, что прежде всего о предстоящей проверке оборудования должна информировать управляющая компания. Также собственникам квартир обязаны предоставить номера телефонов, чтобы каждый мог позвонить и уточнить о правомерности проверки.

"В данном случае должна быть проведена серьёзная работа со стороны управляющей компании. У каждого должна быть возможность убедиться, легальны ли эти проверки, действительно ли они проводятся или это опять действуют мошенники", — сказал Нилов.

Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

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