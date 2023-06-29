Специалист Мосприроды Кудрявцев: кормить летом диких животных опасно

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Эксперт Мосприроды Николай Кудрявцев призвал не кормить диких животных и птиц летом. Как отметил специалист, у них достаточно пищи в это время года. Например, утки едят множество моллюсков, побеги растений, а птицы в парках употребляют большое количество насекомых.

"Кроша хлеб в воду, вы создаёте только благоприятную среду для развития патогенных микроорганизмов. В дальнейшем это может привести к слишком высокому уровню патогенных микробов, и тогда уже придётся несладко всем", — сказал Кудрявцев, слова которого передаёт aif.ru.

Вместе с этим собеседник издания предупредил, что на жаре в кормушке продукты крайне быстро портятся. Такая еда привлекает крыс и голубей, которые являются переносчиками опасных заболеваний, подчеркнул эксперт.

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Как кормить диких животных?