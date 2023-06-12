Уход за ежами в огороде

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Недавно в Pravda. Ru был опубликован материал о пользе ежей в саду. Сегодня рассказываем, как их разводить и на что обратить особое внимание.

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Выбор и уход за ежами

Выбор подходящего вида

При выборе ежей для разведения в огороде необходимо учитывать их требования к условиям содержания. Разные виды ежей имеют разные потребности в питании, убежищах и климатических условиях. Консультируйтесь с опытным заводчиком или специалистом, чтобы выбрать подходящий вид.

Питание и уход

Ежи питаются разнообразной пищей, включая

насекомых,

ягоды,

фрукты

и овощи.

Обеспечьте им достаточное количество пищи, устанавливая кормушки в огороде. Также следите за их общим состоянием здоровья и обеспечивайте им необходимый уход.

Медицинский уход

Ежи требуют минимального медицинского ухода. Однако, если вы замечаете признаки болезни или повреждения, обратитесь к ветеринару, специализирующемуся на дикой фауне, для консультации и лечения.

Правила обращения с ежами

Необходимость осторожности

При обращении с ежами необходимо проявлять осторожность и предосторожность. Избегайте близкого контакта и прикосновений к ежам руками, чтобы избежать укусов или травм.

Не прикасаться к ежам руками

Ежи — дикие животные и не приручены к общению с людьми. Не пытайтесь прикасаться к ежам руками или кормить их из рук. Это может вызвать у них стресс и агрессию.

Особенности взаимодействия с домашними животными

Если у вас есть домашние животные, обеспечьте безопасное взаимодействие с ежами. Учитывайте, что некоторые собаки или кошки могут быть заинтересованы в охоте на ежей. Следите за своими домашними животными во время пребывания на участке, где обитают ежи, чтобы предотвратить конфликты.

Ежи и окружающая среда

Защита ежей и их мест обитания

Ежи являются частью природной экосистемы и требуют защиты и сохранения их мест обитания. Избегайте вырубки кустарников и лесных угодий, которые служат убежищем для ежей. Также избегайте использования ядохимикатов, которые могут нанести им вред.

Взаимодействие с садовыми растениями

Ежи могут иметь влияние на садовые растения, особенно на низкорослые растения и клумбы. Если вы замечаете, что ежи повреждают растения, вы можете применить различные методы защиты, такие как установка заборов или использование растительных барьеров.

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