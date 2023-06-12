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Уход за ежами в огороде

2:46
Садоводство

Недавно в Pravda. Ru был опубликован материал о пользе ежей в саду. Сегодня рассказываем, как их разводить и на что обратить особое внимание.

Уход за ежами в огороде
Фото: static.wixstatic. com/media/nsplsh_6b5f453744705667667477~mv2_d_5259_3702_s_4_2.jpg/v1/fill/w_2500,h_1759,al_c/nsplsh_6b5f453744705667667477~mv2_d_5259_3702_s_4_2.jpg

Выбор и уход за ежами

  • Выбор подходящего вида

При выборе ежей для разведения в огороде необходимо учитывать их требования к условиям содержания. Разные виды ежей имеют разные потребности в питании, убежищах и климатических условиях. Консультируйтесь с опытным заводчиком или специалистом, чтобы выбрать подходящий вид.

  • Питание и уход

Ежи питаются разнообразной пищей, включая

  • насекомых,
  • ягоды,
  • фрукты
  • и овощи.

Обеспечьте им достаточное количество пищи, устанавливая кормушки в огороде. Также следите за их общим состоянием здоровья и обеспечивайте им необходимый уход.

  • Медицинский уход

Ежи требуют минимального медицинского ухода. Однако, если вы замечаете признаки болезни или повреждения, обратитесь к ветеринару, специализирующемуся на дикой фауне, для консультации и лечения.

Правила обращения с ежами

  • Необходимость осторожности

При обращении с ежами необходимо проявлять осторожность и предосторожность. Избегайте близкого контакта и прикосновений к ежам руками, чтобы избежать укусов или травм.

  • Не прикасаться к ежам руками

Ежи — дикие животные и не приручены к общению с людьми. Не пытайтесь прикасаться к ежам руками или кормить их из рук. Это может вызвать у них стресс и агрессию.

  • Особенности взаимодействия с домашними животными

Если у вас есть домашние животные, обеспечьте безопасное взаимодействие с ежами. Учитывайте, что некоторые собаки или кошки могут быть заинтересованы в охоте на ежей. Следите за своими домашними животными во время пребывания на участке, где обитают ежи, чтобы предотвратить конфликты.

Ежи и окружающая среда

  • Защита ежей и их мест обитания

Ежи являются частью природной экосистемы и требуют защиты и сохранения их мест обитания. Избегайте вырубки кустарников и лесных угодий, которые служат убежищем для ежей. Также избегайте использования ядохимикатов, которые могут нанести им вред.

  • Взаимодействие с садовыми растениями

Ежи могут иметь влияние на садовые растения, особенно на низкорослые растения и клумбы. Если вы замечаете, что ежи повреждают растения, вы можете применить различные методы защиты, такие как установка заборов или использование растительных барьеров.

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Ежик на даче. Как подружиться и чем угостить
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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