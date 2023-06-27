В Нижнем Новгороде решили судьбу особо опасного преступника Тимура Бекмансурова

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде огласил решение после рассмотрения ходатайства о смягчении приговора Тимуру Бекмансурову, который устроил стрельбу в пермском вузе.

Адвокат Екатерина Китаева указывала на то, что в момент преступления её подзащитный хотел совершить самоубийство. Также во время психиатрической экспертизы, по словам защиты, подросток страдал от головной боли и якобы болеет расстройством личности.

Сам Бекмансуров свою вину признал и покаялся, но заявил о том, что показания давал под давлением сотрудников ФСИН. Также ему не назначили дополнительную судебную экспертизу, когда он слышал шумы в голове.

Учитывая все обстоятельства и требования защиты, суд отказался смягчать приговор и оставил прежнюю меру наказания — пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает newsnn.ru.

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