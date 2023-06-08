РИА Новости: дело "охотника на влюблённых" получило неожиданный поворот в 2022 году

В конце мая 2004 года в один из райотделов милиции Челябинска девушка сообщила, что её молодого человека убили. Это произошло в городском парке имени Гагарина, передаёт обозреватель РИА Новости Виктор Званцев.

Фото: crimea-news.com

Пара уединилась на заднем сиденье автомобиля. Преступник открыл дверь и застрелил молодого человека. После этого он изнасиловал девушку, а затем отпустил, заявив, что её нет в списке жертв.

В начале июня на телефон скорой помощи позвонила студентка местного вуза. Она сообщила, что в парке имени Гагарина стреляли в её молодого человека. Девушка с парнем сидели в машине. В это время дверь резко открылась, раздался выстрел. Преступник вытащил молодого человека на улицу, велев девушке показать документы. Прочитав фамилию, он заявил, что ошибся. Затем разрешил вызвать скорую и быстро удалился.

Через несколько недель в этом же парке произошёл ещё один похожий инцидент. После этого стали искать серийного убийцу. Его прозвали "лесопарковым маньяком".

Сотрудники оперативных служб вышли на 32-летнего охранника Южно-Уральского государственного университета Алексея Корочкина. Подруги убитых опознали его. Третья заявила, что это не он. В итоге уральца обвинили в двух убийствах и изнасилованиях. Корочкин отрицал причастность к совершению преступлений. Вскоре уголовное дело передали в суд. Однако схожие по почерку нападения продолжались.

Весной 2022 года местная жительница принесла в районный отдел полиции пистолет, что стало неожиданным повтором в этом деле. Оружие принадлежало её мужу, умершему несколько месяцев назад. Сотрудники выяснили, что из него с большой долей вероятности убиты жертвы "лесопаркового маньяка".

Следственный комитет пока не даёт официальных комментариев по данному поводу. Личность владельца не раскрывают. Корочкин остаётся в заключении.

"Если окажется, что охранник непричастен к нападениям, то расследование возобновят. Осуждённый сможет потребовать от государства крупную денежную компенсацию и наказания для тех, кто отправил его за решётку. Почти все они уже на пенсии", — заключил Званцев.

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Убийства, раскрытые в 2022 году