За газификацию частного дома в Челябинской области запросили 12 млн рублей

Жители в Кыштыме Челябинской области четвёртый год подряд добиваются газификации. Их действия пока не приносят результатов. С проблемой столкнулись жильцы на улице Советская, 82.

"Начиная с 23 июля 2019 года четыре раза подавали заявку на подключению жилого дома к сети газоснабжения, и каждый раз в договорах были разные баснословные суммы. При этом газ проходит в пяти метрах от дома, а при прокладке сетей на нашей улице были испорчены подъезд к дому и палисадник", — цитирует слова жителя kursdela.biz.

Челябинец утверждают, что соседи подключили газ за 28 тысяч рублей, а с него за данную работу запросили более 130 тысяч рублей. В ответе на последний запрос была прописана огромная сумма в 12 млн рублей.

Сейчас жильцам приходится отапливать дом дровами и углём.

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