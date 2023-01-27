Жители в Кыштыме Челябинской области четвёртый год подряд добиваются газификации. Их действия пока не приносят результатов. С проблемой столкнулись жильцы на улице Советская, 82.
"Начиная с 23 июля 2019 года четыре раза подавали заявку на подключению жилого дома к сети газоснабжения, и каждый раз в договорах были разные баснословные суммы. При этом газ проходит в пяти метрах от дома, а при прокладке сетей на нашей улице были испорчены подъезд к дому и палисадник", — цитирует слова жителя kursdela.biz.
Челябинец утверждают, что соседи подключили газ за 28 тысяч рублей, а с него за данную работу запросили более 130 тысяч рублей. В ответе на последний запрос была прописана огромная сумма в 12 млн рублей.
Сейчас жильцам приходится отапливать дом дровами и углём.
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