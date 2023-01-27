В Челябинской области отец ребёнка пациента напал с кулаками на стоматолога

В городе Трёхгорном Челябинской области папа маленькой пациентки подрался со стоматологом в поликлинике. Сообщается, что он наносил ему удары в лицо и душил.

Драка между отцом пациентки и врачом началась в кабинете, а продолжилась уже в коридоре, причём за ней наблюдали и другие пациенты, включая дочь самого зачинщика. Очевидцы поведали, что девочка очень перепугалась и плакала. В настоящий момент полиция разбирается в происшедшем, как рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

"В поликлинике 27 января стояла в очереди к стоматологу, — приводит URA. RU рассказ очевидца Татьяны Х. — Мужчина с маленькой девочкой зашел в кабинет и сказал, что ребенку нужно выдернуть молочный зуб. Врач решил, что делать этого не следует. Начался конфликт, отец ребёнка набросился на доктора. Бил в лицо и делал удушающие захваты, сотрудники поликлиники вызвали полицию. Всем пациентам пришлось разойтись, стоматолог серьезно пострадал".

Это далеко не первый случай в стране, когда сами пациенты или их родственники нападают на врачей из-за недовольства по поводу проводимых манипуляций или их отсутствия. Сообщается, что все участники случившегося уже были опрошены сотрудниками правоохранительных органов, и в ближайшее время будет принято процессуальное решение по поводу инцидента.

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