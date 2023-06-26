Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Жительница Тюмени рассказала неприятные подробности отдыха в Турции. Она отметила, что россияне больше не смогут дешево отдохнуть за границей даже при покупки путёвки "всё включено".

Россиянка поделилась, что осталась крайне недовольна отдыхом за границей, где она недавно побывала с мужем. Женщина сообщила: оказалось, в стоимость отдыха не входили еда, интернет и другие важные мелочи.

Таким образом, на еду туристы потратили 40 тысяч рублей за девять дней. При этом из питания им предлагалась только шаурма или кебаб. Россиянам также пришлось заплатить отдельно за интернет. В отеле им предложили вариант с ежедневной оплатой за одно устройство.

Однако самым неприятным эпизодом для жителей Тюмени оказалось вторжение сотрудника отеля в номер. По словам туристки, ночью в их спальню пробрался турок. Сотрудники отеля не стали разбираться в ситуации, а лишь сослались на то, что сотрудник перепутал номера гостей. Об этом сообщает "ФедералПресс".

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