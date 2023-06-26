"Турпром": туристка из РФ нашла "жильё" в Турции за 9 тысяч рублей на двоих у моря за неделю

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Одна российская путешественница обнаружила невероятно бюджетное предложение для отдыха на берегу Средиземного моря в Турции. Это была недельная аренда палатки всего за 9 тыс. рублей на двоих.

Удивительное предложение было найдено россиянкой среди вариантов на сайте Booking и даже поразило опытных туристов, которые всегда ищут выгодные предложения на проживание и авиабилеты. Она поделилась открытием на своём канале "Одна в чужом городе" и приложила скриншот, чтобы подтвердить свои слова.

Оказалось, что среди вариантов апартаментов нашёлся вариант аренды обычной палатки, установленной прямо на пляже. Этот "шалаш" находился в 12 км от Алании, между Махмутларом и Кыргыджаком. Однако в описании не было названия кемпинга или информации об удобствах. Единственное, что было известно — это координаты места и наличие двуспальной кровати в палатке.

Хотя место понравилось путешественнице из-за красивой природы и близости к древнему городу Сиедра, она не стала рассматривать это предложение как место для отдыха. В комментариях другие пользователи предположили, что это, возможно, просто шутка или розыгрыш.

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