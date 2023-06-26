Руководитель "ЛизаАлерт" объяснил, почему у курящих больше шансов выжить в лесу

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель поискового отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев рассказал, какие ошибки совершают люди, заблудившись в лесу.

Сергеев объяснил, что летом число пропавших всегда увеличивается. В Московской области, по его словам, ежедневно пропадает около ста человек.

Ранее сообщалось, что заблудившихся в лесу людей помогает найти яркая одежда.

Эксперт по поиску людей отметил, что люди уходят в леса в лёгкой летней одежде, а ночью нередко наступают заморозки, которые не все в силах перенести.

"У поисковиков есть такая шутка: курящие люди живут дольше, потому что обеспечить себе костёр — максимально продлить жизнь", — цитирует слова поисковика интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Он советует при походе в лес брать с собой тёплую одежду и носить непромокаемую обувь. Сергеев рекомендует иметь с собой хорошо заряженный телефон. Стоит также рассказать родственникам или знакомым, куда вы собираетесь.

Он отметил важность оперативного обращения за помощью.

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ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ КАК ВЫЖИТЬ