Леонов: заблудившихся в лесу людей помогает найти яркая одежда

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов объяснил, как не потеряться в лесу. Эксперт указал на необходимость правильно подготовиться к походу.

По словам специалиста, люди должны взять с собой заряженный телефон, компас, воду, еду и спички. Также Леонов посоветовал носить яркую одежду. Вместе с этим эксперт отметил, что перед отдыхом нужно изучить карту местности. Специалист порекомендовал заблудившимся в лесу перестать двигаться и поговорить по телефону с экстренными службами.

"Если вы не попробуете выбраться самостоятельно, то с вероятностью 90% вас найдут в течение нескольких часов", — подчеркнул Леонов, слова которого приводит Радио 1.