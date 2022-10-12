Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов объяснил, как не потеряться в лесу. Эксперт указал на необходимость правильно подготовиться к походу.
По словам специалиста, люди должны взять с собой заряженный телефон, компас, воду, еду и спички. Также Леонов посоветовал носить яркую одежду. Вместе с этим эксперт отметил, что перед отдыхом нужно изучить карту местности. Специалист порекомендовал заблудившимся в лесу перестать двигаться и поговорить по телефону с экстренными службами.
"Если вы не попробуете выбраться самостоятельно, то с вероятностью 90% вас найдут в течение нескольких часов", — подчеркнул Леонов, слова которого приводит Радио 1.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.