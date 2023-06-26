Охлобыстин рассказал, что вернулся с дачи и узнал о случившемся в России

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Вернувшийся с дачи Иван Охлобыстин рассказал о своей реакции на ситуацию с вооружённым метяжом в России.

Фото: ya.ru

Звезда сериала "Интерны" объяснил, что узнал о случившемся в России позже, чем другии, так как был на даче. Из-за этого ему пришлось расспрашивать подробности ситуации.

"А Владимир Владимирович как это мотивировал?

— А никак, — говорят, — Мятеж. Корниловщина", — привёл артист содержание своей беседы.

Охлобыстин отметил, что его успокоил результат.

"Все точки над "i" расставлены. Мятежники раскаялись и уехали в Беларусию", — написал артист в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мятеж прояснил, кто истинные союзники России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.