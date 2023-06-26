Вернувшийся с дачи Иван Охлобыстин рассказал о своей реакции на ситуацию с вооружённым метяжом в России.
Звезда сериала "Интерны" объяснил, что узнал о случившемся в России позже, чем другии, так как был на даче. Из-за этого ему пришлось расспрашивать подробности ситуации.
"А Владимир Владимирович как это мотивировал?
— А никак, — говорят, — Мятеж. Корниловщина", — привёл артист содержание своей беседы.
Охлобыстин отметил, что его успокоил результат.
"Все точки над "i" расставлены. Мятежники раскаялись и уехали в Беларусию", — написал артист в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что мятеж прояснил, кто истинные союзники России.
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