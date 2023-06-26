Учителя Хабаровска высказались по поводу отмены ЕГЭ

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

В Хабаровске прошло обсуждение законопроекта, который был предложен депутатами Госдумы. Он предусматривает возможную отмену ЕГЭ. Предложение восстановить классическую систему экзаменов вызвало различные реакции по всей стране. Учителя высказали свою точку зрения относительно плюсов и минусов обеих систем.

Некоторые считают, что отменять ЕГЭ не следует. Учителя объясняют это тем, что внедрение новой системы контроля знаний учеников займёт много времени. Другие считают, что каждый может пройти тестирование после окончания 11 класса. Однако волнение играет значительную роль в этом процессе. Кроме того, существующие социальные программы позволяют детям из сельских районов поступать в престижные вузы при достижении хороших результатов, пишет transsibinfo.com.

Директор школы №1 имени В. П. Чкалова отметила, что она занимает среднюю позицию по данному вопросу. По её мнению, старая система проверки знаний через билеты также была хорошей, однако ЕГЭ обеспечивает равные возможности для поступления в лучшие вузы страны для учащихся из всех регионов. Однако во время сдачи экзамена возможны нервозность и другие эмоции, которые могут негативно сказаться на результате.

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Что может быть при отмене ЕГЭ?