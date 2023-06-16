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Вассерман заявил, что школьники могут приходить на сдачу ЕГЭ в шортах

1:53
Общество

Сейчас школьники сдают Единый государственный экзамен. Член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман заявил, что ученикам разрешено приходить на ЕГЭ в шортах в жаркую погоду. Он подчеркнул, что главное — чтобы на школьника обращали меньше внимания, чем на его ответы.

Вассерман заявил, что школьники могут приходить на сдачу ЕГЭ в шортах
Фото: stolicaonego.ru

Из-за сдачи ЕГЭ в начале лета и требования "строгого внешнего вида", которое предъявляют учителя, возникают негативные последствия. Тёмные брюки или плотные пиджаки приводят к повышению температуры тела подростков. В результате теряется концентрация внимания. Иногда даже возникает необходимость в госпитализации ученика из-за тёплового удара, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Школьники жаловались на чрезмерно строгое поведение проверяющих и отправили жалобы директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. На фоне этой ситуации Вассерман посоветовал подросткам защищать свои права и ориентироваться на погоду на улице.

"Бывает такая погода, когда хочется не только надеть шорты, но и снять кожу. Проще говоря, решение носить шорты или нет остаётся на усмотрение каждого школьника, но важно помнить, что одежда должна быть такой, чтобы на экзаменующегося обращали меньше внимания, чем на его тетрадь", — заявил депутат.

Вассерман также отметил, что для многих экзамены являются последней возможностью продемонстрировать свой гардероб одноклассникам и учителям. Однако он считает, что такие "модные порывы" лучше оставить при себе.

"Самое простое — не принимать слишком серьёзно вопрос того, что одеть на экзамен. Целью ЕГЭ не является эффектное представление себя кому-либо, здесь важны другие вещи", — заключил парламентарий.

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Названы сроки проведения ЕГЭ в 2023 году
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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