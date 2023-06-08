Педиатры Подмосковья в участившихся обмороках школьников обвинили ЕГЭ

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По информации врачей-педиатров Видновской РКБ, количество школьников выпускных классов в медучреждениях выросло. Эксперты считают, что в этом виноват стресс из-за ЕГЭ.

Фото: stolicaonego.ru

По словам заведующей педиатрическим отделением Видновской РКБ Марины Царёвой, школьники падают в обморок или прямо во время экзамена, или накануне, из-за сильного эмоционального напряжения.

Медик отметила, что в период подготовки к экзаменам учащиеся не следят за режимом, сном, питанием, а эмоциональные нагрузки у них очень высоки.

"Мы, педиатры, выступаем против ЕГЭ. ВПР также влияет на ухудшение здоровья. Самый младший возраст привезенных детей — 10-11 лет, это 4-5 класс. Родителям стоит обеспечить ребенку здоровый микроклимат в семье, чтобы он знал, что его поддержат, а не будут давить еще больше, чем в школе", — сказала Царёва в разговоре с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Эксперт напомнила, что в период экзаменов и подготовки к ним школьникам очень важно следить за питанием и чаще бывать на воздухе, и знать, что результаты ЕГЭ — это всё-таки не самое главное в жизни.

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