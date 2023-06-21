В интересах российских государственных структур и представителей бизнеса к принудительным работам можно привлечь свыше 150 тысяч заключённых.
В результате будет повышено число рабочей силы в условиях обострения ранее сформировавшегося в стране дефицита кадров. Речь об этом идёт в статье профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и эксперта Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова.
Говоря о реальном потенциале использования труда осуждённых россиян, специалисты указали на диапазон от 150 до 185 тысяч граждан. "Имеющиеся в наличии" ресурсы должны быть эффективно использованы, полагают эксперты.
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25-й 11-летний солнечный цикл в настоящее время находится в полном разгаре. Он начался в декабре 2019 года и, как ожидается, продлится примерно до 2030 года.