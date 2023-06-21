Дефицит кадров в России предложили уменьшить за счёт труда 150–185 тысяч заключённых

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

В интересах российских государственных структур и представителей бизнеса к принудительным работам можно привлечь свыше 150 тысяч заключённых.

В результате будет повышено число рабочей силы в условиях обострения ранее сформировавшегося в стране дефицита кадров. Речь об этом идёт в статье профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова и эксперта Московского финансово-юридического университета Сергея Пескова.

Говоря о реальном потенциале использования труда осуждённых россиян, специалисты указали на диапазон от 150 до 185 тысяч граждан. "Имеющиеся в наличии" ресурсы должны быть эффективно использованы, полагают эксперты.

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