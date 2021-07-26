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HR-консультант: к 2030 году Россию ждёт дефицит кадров

Общество

К 2030 году Россия может столкнуться с дефицитом кадров, заявила в интервью URA. RU международный HR-консультант Зулия Лоикова.

HR-консультант: к 2030 году Россию ждёт дефицит кадров

По словам эксперта, во время пандемии COVID-19 обнаружилась проблемы безработицы среди выпускников вузов. В прошлом году их почти не брали на работу, предпочитая более опытных сотрудников. Также молодое поколение чаще отказывается от стажировки, им проще работать удалённо и они не ориентированы на длительное сотрудничество.

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова подтвердила, что пандемия отразилась на рынке труда.

"Когда компания растет и хорошо себя чувствует, она готова брать молодежь, доучивать, тратить на это деньги, но когда у компании есть ограничения, то работодатели не готовы на такие затраты", — отметила она.

Для решения проблемы с безработицей среди молодёжи необходима помощь государства.

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Работа есть, а людей – нет. Прав!Да?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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