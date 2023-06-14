Назван необычный способ улучшить сексуальную жизнь

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Парам нужно уделять по 10 минут в месяц для обсуждения своей интимной жизни.

Фото: pixabay. com

Это поможет улучшить сексуальные отношения, проблемы с которыми часто возникают из-за неумения общаться на данную тему.

Об этом в интервью The New York Times сказала писательница и сексопатолог Эмили Морс.

По её словам, разговор об интиме может носить спонтанный и запланированный характер, и начинать его можно даже на прогулке. Главное, не затрагивать эту тему в спальне и чтобы партнёр "был в хорошем настроении", отметила она.

Начинать разговор можно с вопроса "Что тебе нравится в нашей интимной жизни?" или с вопроса "Что я ещё могу сделать, чтобы секс приносил большее удовольствие?". Испытывать неловкость в этот момент абсолютно нормально, но важно следить за тоном, который должен быть доброжелательным, советует Морс.

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