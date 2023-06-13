Насколько опасно смотреть телевизор во время приёма пищи?

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Принимать пищу у телевизора — добрая старая привычка, которая не стала менее актуальной даже с приходом массового Интернета.

Фото: flickr. com

А почему не очень полезно есть перед телевизором, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

По её словам, главное негативное влияние в том, что во время трапезы у телевизора люди отвлекаются от своих ощущений и не могут распознать сигналы насыщения. Это чревато перееданием, и как следствие, лишними килограммами.

"Другое дело, когда мы сидим в тишине и сосредоточены на приеме пищи. Только один её вид и запах приводит к выработке ферментов и желудочного сока, подготавливая пищеварительную систему к трапезе. Поэтому отвлекаться на просмотр кино и сериалов во время еды я не рекомендую. Нужно спокойно поесть, а потом уже бежать к телевизору", — цитирует aif.ru специалиста.

Помимо этого, совмещая просмотр любимых передач с едой, существует риск подавиться. Более актуально это для детей.

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Нельзя есть перед телевизором? Правда ли это?