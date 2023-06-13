Принимать пищу у телевизора — добрая старая привычка, которая не стала менее актуальной даже с приходом массового Интернета.
А почему не очень полезно есть перед телевизором, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По её словам, главное негативное влияние в том, что во время трапезы у телевизора люди отвлекаются от своих ощущений и не могут распознать сигналы насыщения. Это чревато перееданием, и как следствие, лишними килограммами.
"Другое дело, когда мы сидим в тишине и сосредоточены на приеме пищи. Только один её вид и запах приводит к выработке ферментов и желудочного сока, подготавливая пищеварительную систему к трапезе. Поэтому отвлекаться на просмотр кино и сериалов во время еды я не рекомендую. Нужно спокойно поесть, а потом уже бежать к телевизору", — цитирует aif.ru специалиста.
Помимо этого, совмещая просмотр любимых передач с едой, существует риск подавиться. Более актуально это для детей.
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