Врач объяснил, какие заболевания могут переносить российские комары

В России начинается "сезон" комаров. А какие заболевания могут переносить эти насекомые?

Фото: pixabay.com

Чаще всего их укусы вызывают аллергическую реакцию, которая иногда приводит к сильным отёкам. В этих случаях необходимо принять антигистаминный препарат и обратиться к специалисту, в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Также комары могут переносить вирусы и инфекции, например, туляремию и дирофиляриоз.

"Есть риск заражения и паразитарными инфекциями, в том числе дирофиляриозом. Его источниками чаще всего являются одичавшие собаки и кошки. И если комар кусает такое животное с наличием личинок паразита в крови, то далее они могут попасть в организм человека после укуса", — говорит медик.

По его словам, при обнаружении нетипичных симптомов на месте укуса ― гноя, а также тошноты, повышения температуры, затруднения дыхания ― немедленно обратиться к врачу.

А чтобы предотвратить риск укуса, нужно носить закрытую одежду, применять репелленты.

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