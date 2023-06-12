"Инфарктные" правила: как предупредить сердечный приступ

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инфаркт миокарда называют главной причиной заболеваемости и смертности на планете. При этом сердечный приступ можно предупредить и свести риск к минимуму.

Фото: Fotodom.ru

О мерах сохранения здоровье сердца рассказала врач-терапевт Ирина Голубкова.

Инфаркт возникает из-за остановки кровоснабжения сердечной мышцы, после чего повреждается или гибнут ткани органа. Простые рекомендации помогут избежать заболевания.

1. Здоровый вес. Избыток килограммов, особенно в талии, приводит к риску поражения сосудов. Поэтому вес стоит держать под контролем.

2. Сбалансированное питание. Составляя рацион, обратите внимание на количество жиров. Сделайте акцент на овощи, фрукты, постный белок и цельное зерно.

3. Отказ от вредных привычек. Одним из основных факторов инфаркта является курение, которое влияет на состояние сосудов.

4. Подвижный образ жизни. При недостаточной физической активности ухудшается кровообращение всех органов, в том числе и сердца. Старайтесь больше ходить, ездить на велосипеде и плавать. Эти занятия обладают общеукрепляющим действием на сердечно-сосудистую систему.

5. Уделяйте особое внимание своему психологическому состоянию. Стресс негативно сказывается на сердечном здоровье. Нервное перенапряжение чревато повышением кровяного давления, а для снижения риска занимайтесь медитацией или йогой.

Также периодически проходите диспансеризацию, сдавайте анализы на уровень холестерина и глюкозы. Это позволит контролировать работу сердечной мышцы, пишет aif.ru.

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Инфаркт миокарда: причины, симптомы и лечение