Певца Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию в Москве

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Российского певца Стаса Пьеху госпитализировали в столичную кардиореанимацию.

Фото: instagram

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации, 42-летнему артисту сегодня ночью стало плохо — Стас пожаловался на боли в сердце. Певец госпитализирован в Боткинскую больницу.

Ранее дочка знаменитой Эдиты Пьехи просила не верить слухам, что родные забыли о певице.

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