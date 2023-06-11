Российского певца Стаса Пьеху госпитализировали в столичную кардиореанимацию.
Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
По информации, 42-летнему артисту сегодня ночью стало плохо — Стас пожаловался на боли в сердце. Певец госпитализирован в Боткинскую больницу.
Ранее дочка знаменитой Эдиты Пьехи просила не верить слухам, что родные забыли о певице.
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