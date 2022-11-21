Дочь Эдиты Пьехи попросила не верить слухам, что родные забыли о певице

Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая высказалась по поводу разговоров о том, что родные забыли знаменитую певицу и не навещают её. Сообщения об этом появились в СМИ.

Броневицкая заверила, что это не так. По её словам, родственники всё время на связи с Эдитой Пьехой, помогают ей по хозяйству и часто навещают.

Артистка пояснила, что когда Эдита Пьеха жалуется, что все о ней забыли, она имеет в виду не членов семьи, а своих поклонников.

"Мы там бываем, мы ездим, мы звоним друг другу. Когда она говорит, что ее забыли, она имеет в виду публику. Мы все время там, меняем двери, ремонтируем холодильники, водонагреватели. Я каждый день на связи", — объяснила Броневицкая в ходе программы "Звёзды сошлись".

Дочь Пьехи добавила, что у легендарной певицы проблемы со здоровьем, поэтому она всё время проводит у себя дома.

Журналисты в последнее время пишут о том, что родные Эдиты Пьехи больше не приезжают к своей знаменитой маме и бабушке, в частности, её внук Стас Пьеха не виделся с ней уже три года.