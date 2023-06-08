Ребёнок завалил ЕГЭ: нужно ли ругать его за плохие оценки?

1:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Июнь — время сдачи Единого государственного экзамена — ЕГЭ и ожидания результатов, а также подготовки к вступительным экзаменам.

Фото: news.nashbryansk.ru

А что делать, если ребенок "завалил" тесты, и почему обвинения не лучшая стратегия, рассказала директор Института клинической психологии и социальной работы Вера Никишина.

"Обвинения — это всегда про страхи и переживания самих родителей. Они демотивируют, поскольку их исход — либо стратегия избегания ("вообще ничего не хочу делать"), либо стратегия обвинения ("вы меня достали, и я тоже вам назло не буду ничего делать"). Родителям важно сделать паузу и позадавать себе вопросы, что беспокоит именно их в момент перед процедурой. Не исключено, что это просто личные ассоциации прошлого опыта самого родителя, его собственных неудач", — в беседе с aif. ru сказала специалист.

По её словам, родителям важно оперативно справиться с собственной реакцией. И когда они разберутся с собой, можно подходить к реакции ребенка, потому что ему тоже несладко. Мало того, что он переживает, он еще и боится реакции окружения — педагогов, родителей, товарищей, отмечает психолог.

Родителям надо контролировать свое состояние в целом, поскольку его состояние ретранслируется на ребенка. Для этого можно выполнять какие-то совместные с ребенком действия, не связанные с экзаменом. У взрослого человека должны быть действия, которые ему помогали в таких ситуациях ранее, и это надо использовать, подытожила Никишина.

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