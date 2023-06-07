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Кардиолог Гандельман рассказал, чем опасна работа на даче

0:56
Здоровье

Любителей повозиться летом в огороде на даче подстерегают опасности. А основная опасность грозит сосудам и сердцу.

Кардиолог Гандельман рассказал, чем опасна работа на даче
Фото: yabloki.site

Об это в программе "Жить здорово!" рассказал кардиолог Герман Гандельман.

Одной из проблем в жару становятся тромбы. Риск тромбозов вен и артерий увеличивается летом, и пик приходится на июль, отмечает доктор. В летнюю жару дачники часть страдают от обезвоживания: человек потеет, ещё и во время работы теряется жидкость.

"Уходит она и из кровеносного русла. Образуется тромб", — объясняет кардиолог.

По его словам, на даче всегда рядом должна быть бутылка воды.

Ещё одна проблема — неправильная поза, работать в наклоне или глубоком приседе не стоит — это нагрузка на позвоночник. Также такая поза приводит к пережиманию вены сзади и кровь застаивается, подытожил Гандельман.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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