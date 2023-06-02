В Госдуме призвали отменить домашнее задание для школьников

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Вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков сказал, что в России необходимо отказаться от домашнего задания для учеников.

Фото: Fotodom. ru

"Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит "домашку", — отметил парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Даванкова, такая мера позволит уменьшить нагрузку на детей и преподавателей. Член ГД счёл идею полезной для всех.

Ранее в Pravda.Ru объяснили, как правильно выбрать частную школу. Также журналисты рассказали о её преимуществах.

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