Наше государство сейчас много средств и ресурсов вкладывает в развитие образования. Выросли зарплаты у учителей, создаются сильные кафедры в педагогических техникумах и университетах, где готовят действительно хороших специалистов. При этом количество частных школ растёт с каждым годом. Сегодня в России уже более 800 частных заведений. Обучается в них всего около 1% учеников, в то время как в некоторых странах этот показатель превышает 70%. Тем не менее и у нас увеличивается количество желающих попасть именно в частное заявление. Почему? И кому не подойдёт частная школа? Давайте разберёмся вместе с предпринимателем, директором языковых и образовательных центров Bright way Еленой Зименковой.
Частная школа нужна в первую очередь даже не самим детям, а их родителям. Как правило, это занятые родители, которые не могут позволить себе контролировать домашние задания и процесс обучения. Они предпочитают платить за это, чтобы быть уверенными, что ребёнок развивается в соответствии с программой.
В частных заведениях полного дня дети делают все домашние задания прямо в школе, под контролем учителя. Родителям остаётся только вечером забрать ребёнка. При этом дети накормлены, а уроки — подготовлены. Единственный недостаток такой схемы — дети занимаются дольше, то есть они меньше времени проводят дома, отдыхают и гуляют.
Ведь зачастую дети из общеобразовательных школ сидят за уроками весь вечер. И родители, уставшие после рабочего дня, делают это вместе с ними. Времени на общение и игры, а тем более на кружки и секции, просто не остаётся.
Всё же стоит сказать и о недостатках частного обучения. Иногда некоторые школы вынуждены брать слабых учеников или слабо обучаемых учеников, особенно на ранних этапах развития школы, так как им нужно выживать и окупаться. Таким образом, в классе могут быть слабые, неуспевающие ребята, дети с нейропсихологическими отклонениями и т. д. В итоге классный эффект от глубокого обучения просто теряется, потому что так или иначе учитель будет притормаживать подачу материала, чтобы его успевали освоить все ученики.
Чтобы этого не происходило, частные школы предполагают входное тестирование. Оно позволяет набрать действительно сильных ребят. Но теперь встаёт другой вопрос: у родителей "обычного", не слишком умного ребёнка практически нет шансов попасть в такую школу, даже если оно готовы платить за обучение.
Цена обучения — тоже значительный показатель среди недостатков некоторых школ. Стоимость должна быть оправдана. В Москве цена в месяц начинается от 50 тыс. рублей. И многое родители, вкладывая большие деньги в развитие ребёнка, хотят убедиться в качестве оказанных услуг. И мы подходим к тому, что хорошую частную школу нужно правильно выбрать. Как это сделать?
Выбирая школу для своего ребёнка, обратите внимание на следующие детали:
В соответствии с законодательством России, частные образовательные учреждения могут получать государственную поддержку в виде грантов, субсидий на содержание и ремонт помещений, предоставление комплектов учебников, оборудования и техники. Государство предоставляет поддержку для руководителей частных школ в виде субсидий до 3 миллионов рублей и грантов от различных фондов. Доступны кредиты для предпринимателей всего под 2% годовых. Также они могут участвовать в государственных программах по развитию образования, в том числе получать гранты для научных исследований и разработок.
У родителей также есть возможность оплатить обучение материнским капиталом и получать ежегодные налоговые вычеты. Это отличная возможность вложить средства в развитие своего ребёнка, чтобы обеспечить ему высокий уровень образования и хорошую базу знаний для получения профессии в будущем.
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