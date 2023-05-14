Выбор частной школы: на что стоит обратить внимание

Наше государство сейчас много средств и ресурсов вкладывает в развитие образования. Выросли зарплаты у учителей, создаются сильные кафедры в педагогических техникумах и университетах, где готовят действительно хороших специалистов. При этом количество частных школ растёт с каждым годом. Сегодня в России уже более 800 частных заведений. Обучается в них всего около 1% учеников, в то время как в некоторых странах этот показатель превышает 70%. Тем не менее и у нас увеличивается количество желающих попасть именно в частное заявление. Почему? И кому не подойдёт частная школа? Давайте разберёмся вместе с предпринимателем, директором языковых и образовательных центров Bright way Еленой Зименковой.

Фото: vk.com

Кому нужна частная школа

Частная школа нужна в первую очередь даже не самим детям, а их родителям. Как правило, это занятые родители, которые не могут позволить себе контролировать домашние задания и процесс обучения. Они предпочитают платить за это, чтобы быть уверенными, что ребёнок развивается в соответствии с программой.

В частных заведениях полного дня дети делают все домашние задания прямо в школе, под контролем учителя. Родителям остаётся только вечером забрать ребёнка. При этом дети накормлены, а уроки — подготовлены. Единственный недостаток такой схемы — дети занимаются дольше, то есть они меньше времени проводят дома, отдыхают и гуляют.

Ведь зачастую дети из общеобразовательных школ сидят за уроками весь вечер. И родители, уставшие после рабочего дня, делают это вместе с ними. Времени на общение и игры, а тем более на кружки и секции, просто не остаётся.

Преимущества частной школы

Большое количество различных дополнительных занятий прямо в стенах школы. Не надо возить ребенка с секции на секцию, тратить на это время, подстраивать своё рабочее расписание.

Хорошее питание: специальное меню для аллергиков, для вегетарианцев и др.

Маленькие классы. В классах частной школы в полтора-два раза меньше детей, чем в муниципальной. Учителям проще давать материал и уделять время каждому школьнику. За счёт этого качество обучения значительно повышается.

В расписание включены прогулки. Современные дети мало играют в подвижные игры, особенно на свежем воздухе. В прогулку включены различные мероприятия, в том числе, направленные на развитие коммуникации, командной работы и общения в коллективе.

Постоянная занятость детей, даже на каникулах. При этом дети не слоняются без дела и не "выпадают" из учебного процесса.

Наличие в штате психолога, педагога-организатора, методиста.

Дополнительные блоки. Кроме общей программы обучения в частной школе есть дополнительные занятия, развивающие soft-skills, такие как эмоциональный интеллект, сказкотерапия, театр, функциональная грамота и многие другие.

Возможность углублённого изучения предметов. В каждой школе есть специализация — расширенная программа по тем или иным предметам. В нашем случае это английский и математика.

Прохождение олимпиад и участие в мероприятиях. Можно собрать отличное портфолио для поступления в ВУЗ и просто попробовать свои силы.

Всё же стоит сказать и о недостатках частного обучения. Иногда некоторые школы вынуждены брать слабых учеников или слабо обучаемых учеников, особенно на ранних этапах развития школы, так как им нужно выживать и окупаться. Таким образом, в классе могут быть слабые, неуспевающие ребята, дети с нейропсихологическими отклонениями и т. д. В итоге классный эффект от глубокого обучения просто теряется, потому что так или иначе учитель будет притормаживать подачу материала, чтобы его успевали освоить все ученики.

Чтобы этого не происходило, частные школы предполагают входное тестирование. Оно позволяет набрать действительно сильных ребят. Но теперь встаёт другой вопрос: у родителей "обычного", не слишком умного ребёнка практически нет шансов попасть в такую школу, даже если оно готовы платить за обучение.

Цена обучения — тоже значительный показатель среди недостатков некоторых школ. Стоимость должна быть оправдана. В Москве цена в месяц начинается от 50 тыс. рублей. И многое родители, вкладывая большие деньги в развитие ребёнка, хотят убедиться в качестве оказанных услуг. И мы подходим к тому, что хорошую частную школу нужно правильно выбрать. Как это сделать?

Критерии выбора хорошей частной школы

Выбирая школу для своего ребёнка, обратите внимание на следующие детали:

Лицензия. Необходимо убедиться, что заведение действительно имеет право оказывать образовательные услуги, что оно использует качественные программы обучения, одобренные Министерством образования.

Сайт школы. Сайт должен быть оформлен должным образом и содержать всю информацию об образовательном учреждении. Здесь должны быть выложены образовательные программы, по которым идёт обучение.

Преподавательский состав. Информация о сотрудниках школы может быть на сайте, на стендах внутри заведения, а если её нет — вы можете запросить её дополнительно. Убедитесь, что все учителя имеют педагогическое образование в своей области. Преимуществом станут награды и дополнительные курсы, опыт работы и т. д.

Субсидии и поддержка от государства.

В соответствии с законодательством России, частные образовательные учреждения могут получать государственную поддержку в виде грантов, субсидий на содержание и ремонт помещений, предоставление комплектов учебников, оборудования и техники. Государство предоставляет поддержку для руководителей частных школ в виде субсидий до 3 миллионов рублей и грантов от различных фондов. Доступны кредиты для предпринимателей всего под 2% годовых. Также они могут участвовать в государственных программах по развитию образования, в том числе получать гранты для научных исследований и разработок.

У родителей также есть возможность оплатить обучение материнским капиталом и получать ежегодные налоговые вычеты. Это отличная возможность вложить средства в развитие своего ребёнка, чтобы обеспечить ему высокий уровень образования и хорошую базу знаний для получения профессии в будущем.