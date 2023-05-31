Врач из Черногорска лишился 800 тысяч рублей из-за того, что не поверил супруге

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Житель Черногорска поверил мошенникам, и, следуя из инструкциям, перевёл на их счета крупную сумму денег, при том, что жена умоляла супруга этого не делать.

Фото: kod.ru

Как пишет newkhakasiya.online, очередные "сотрудники" банка посоветовали врачу обезопасить свои счета от мошенников. Для этого они порекомендовали мужчине завести "защитную карту" и перевести туда свои деньги через разные банкоматы.

Жена врача, следовавшего инструкциям аферистов, поняла, с кем имеет дело её супруг, и просила его не переводить деньги этим подозрительным лицам. Однако врач был уверен, что действительно спасает семейные средства, не успокоился, пока не перевёл незнакомцам все имевшиеся у него 800 тысяч рублей.

После этого "представители банка" благополучно исчезли, а мужчина только в этот момент осознал, с кем имел дело, и обратился в полицию. Однако вернуть переведённые незнакомцам деньги будет почти невозможно, сообщили в МВД Хакасии.

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