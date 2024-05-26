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Neuralink собирается вживить мозговой чип второму человеку

Компания Neuralink получила разрешение на вжвивление мозгового чипа второму человеку

3:28
Наука

Корпорация Neuralink получила одобрение от Федерального ведомства по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) на внедрение одной из своих инновационных микросхем в мозга второго пациента, несмотря на неполадки, возникшие с первым.

Компания Neuralink получила разрешение на вжвивление мозгового чипа второму человеку
Фото: cleanpublicdomain.com by Doodlebug is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Объединение мозга человека с искусственным интеллектом Корпорация Neuralink, основанная известным бизнесменом Илоном Маском, быстро привлекла внимание общественности своими амбициозными планами в области нейротехнологий. Цель компании — разработать революционный интерфейс мозг-компьютер, способный объединить человеческий мозг с искусственным интеллектом и открыть новые перспективы в медицине и технологиях.

Для этого компания разрабатывает сверхтонкие мозговые микросхемы, оснащенные тысячами электродов, способных считывать и анализировать нейронные сигналы с большой точностью. Технология Neuralink предоставляет широкие возможности — от восстановления моторики у инвалидов до улучшения когнитивных способностей у здоровых людей. Например, способность управлять роботизированными протезами при помощи мыслей открывает революционные перспективы для людей с нарушениями движения или другими неврологическими расстройствами.

Тем не менее, недавно корпорация Neuralink столкнулась с серьезными трудностями в разработке своей технологии. Непростой опыт первого пациента Neuralink Согласно информации из Wall Street Journal, первый пациент, принявший мозговую микросхему Neuralink, 29-летний житель Техаса, оказавшийся парализованным после несчастного случая во время ныряния в воду восемь лет назад, столкнулся с трудностями: только 15 % электродов, внедренных в его мозг, продолжали работать корректно. Остальные 85 % электродов были неправильно расположены, и большая их часть практически не получала сигнала, что вынудило прекратить их использование. Несмотря на эти трудности, Neuralink не отчаивается. Компания оперативно отреагировала на ситуацию, скорректировав алгоритм, используемый для анализа нейронных сигналов, тем самым компенсировав потерю информации с электродов и даже улучшив показатели в некоторых аспектах.

Первый пациент, Ноланд Арбо, описал свой опыт как непростую испытательную полосу, находящуюся на грани между надеждой и отчаянием. Несмотря на это, теперь он уверен, что его опыт приносит пользу другим пациентам. Готовясь к хирургическому вживлению микросхемы во второго участника исследований, корпорация Neuralink стремится избежать проблем, возникших у первого пациента, внедряя электроды глубже в ткани мозга.

Такой подход, утвержденный Федеральным ведомством по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств, направлен на уменьшение риска и повышение устойчивости интерфейса "мозг-компьютер". В итоге, несмотря на технические вызовы, стоящие перед Neuralink, ее стремление разработать революционный интерфейс "мозг-компьютер" остается неизменным. Корпорация продолжает исследовать возможности нейротехнологий, и ее достижения обещают радикально изменить наше представление о человеческом мозге и подготовить почву для будущего, где способности человеческого разума будут поистине расширены.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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