Сотрудники Следственного комитета России совместно с ФСБ разоблачили группировку, которая устраивала в Ставропольском крае фиктивные дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Как утверждают следователи, в преступной группе состояли 30 человек. Среди них были сотрудники Госавтоинспекции и страховщики.
Преступления совершались в период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года. Суть преступлений заключалось в том, что мошенники инициировали ДТП, а потом получали от страховых компаний компенсации.
Разоблачить злоумышленников удалось благодаря бдительности одной из страховых фирм. Она отказала в компенсации на сумму в более 1,8 млн рублей и заподозрила аферу.
Силовикам удалось задержать некоторых подозреваемых, арестовать их счета и имущество.
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