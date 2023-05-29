В Ставропольском крае разоблачили мошенников, которые устраивали фиктивные ДТП

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники Следственного комитета России совместно с ФСБ разоблачили группировку, которая устраивала в Ставропольском крае фиктивные дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Фото: РИА Новости

Как утверждают следователи, в преступной группе состояли 30 человек. Среди них были сотрудники Госавтоинспекции и страховщики.

Преступления совершались в период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года. Суть преступлений заключалось в том, что мошенники инициировали ДТП, а потом получали от страховых компаний компенсации.

Разоблачить злоумышленников удалось благодаря бдительности одной из страховых фирм. Она отказала в компенсации на сумму в более 1,8 млн рублей и заподозрила аферу.

Силовикам удалось задержать некоторых подозреваемых, арестовать их счета и имущество.

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