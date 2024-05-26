Калининград в числе лидеров: туристы выбирают западный регион России для отдыха

Горячий сезон в Калининграде: ажиотаж на туры и авиаперелёты

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Туроператоры замечают значительный интерес к летним поездкам и перелётам в Калининград. Этот город становится весьма популярным направлением, уступая Сочи и Анапе. Тем не менее, у тех, кто хочет отдохнуть в самом западном регионе России, всё ещё есть возможность забронировать жильё.

Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

Клиенты туроператора FUN&SUN могут бронировать номера в известных гостиницах Калининграда, даже если свободные места уже закрыты для общественной продажи, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Есть доступные места в отелях "Ибис" 3*, "Кранц", "Академическая" 3*, "Турист" 3*, и "Топаз" (расположенном в Зеленоградске).

Стоимость недельного отдыха для двоих без учета перелёта начинается от 50 тыс. рублей. Туры, включающие в себя перелёт, доступны от 59 тыс. рублей за двоих.