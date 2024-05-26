Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать лишних расходов во время путешествия: 5 ключевых ошибок
"Росгосстрах" спонсировал в Белгородской области курсы по вождению
Российская короткометражка "Через окно, сквозь стену" взяла награду в Каннах
Как вырастить яркие петунии?
Владелец автосервиса рассказал, как защитная сетка убивает двигатель и коробку
Футболист Радченко: победа "Зенита" в РПЛ — это итог сумасшедшего настроя на игру
Автор песен к фильмам "Disney" Ричард Шерман умер на 96-м году жизни
Александр Розенбаум: творчество, личная жизнь и политическая позиция
Компания Neuralink получила разрешение на вжвивление мозгового чипа второму человеку
Калининград в числе лидеров: туристы выбирают западный регион России для отдыха

Горячий сезон в Калининграде: ажиотаж на туры и авиаперелёты

0:56
Туризм » Регионы » Россия

Туроператоры замечают значительный интерес к летним поездкам и перелётам в Калининград. Этот город становится весьма популярным направлением, уступая Сочи и Анапе. Тем не менее, у тех, кто хочет отдохнуть в самом западном регионе России, всё ещё есть возможность забронировать жильё.

Горячий сезон в Калининграде: ажиотаж на туры и авиаперелёты
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:A.Savin

Клиенты туроператора FUN&SUN могут бронировать номера в известных гостиницах Калининграда, даже если свободные места уже закрыты для общественной продажи, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Есть доступные места в отелях "Ибис" 3*, "Кранц", "Академическая" 3*, "Турист" 3*, и "Топаз" (расположенном в Зеленоградске).

Стоимость недельного отдыха для двоих без учета перелёта начинается от 50 тыс. рублей. Туры, включающие в себя перелёт, доступны от 59 тыс. рублей за двоих.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Последние материалы
Российская короткометражка "Через окно, сквозь стену" взяла награду в Каннах
Как вырастить яркие петунии?
Владелец автосервиса рассказал, как защитная сетка убивает двигатель и коробку
Футболист Радченко: победа "Зенита" в РПЛ — это итог сумасшедшего настроя на игру
Автор песен к фильмам "Disney" Ричард Шерман умер на 96-м году жизни
Александр Розенбаум: творчество, личная жизнь и политическая позиция
Компания Neuralink получила разрешение на вжвивление мозгового чипа второму человеку
Музыкант Билли Джоэл приобрел особняк в Нью-Йорке за $10,7 млн
Критик объяснил свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачёвой
Молочный бисквит "Трес Лечес": изысканный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников