Калининград в числе лидеров: туристы выбирают западный регион России для отдыха

Туроператоры замечают значительный интерес к летним поездкам и перелётам в Калининград. Этот город становится весьма популярным направлением, уступая Сочи и Анапе. Тем не менее, у тех, кто хочет отдохнуть в самом западном регионе России, всё ещё есть возможность забронировать жильё.
Клиенты туроператора FUN&SUN могут бронировать номера в известных гостиницах Калининграда, даже если свободные места уже закрыты для общественной продажи, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Есть доступные места в отелях "Ибис" 3*, "Кранц", "Академическая" 3*, "Турист" 3*, и "Топаз" (расположенном в Зеленоградске).
Стоимость недельного отдыха для двоих без учета перелёта начинается от 50 тыс. рублей. Туры, включающие в себя перелёт, доступны от 59 тыс. рублей за двоих.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.