Вот как распознать автохлам на этапе поиска

Поиск подержанного автомобиля часто требует много времени и усилий, но есть способы упростить этот процесс. Перекупщик с 20-летним стажем советует начинать с проверки информации о предыдущих владельцах: идеален первый владелец, а многократная смена хозяев — плохой знак.
Машины, бывшие в корпоративных автопарках или такси, несмотря на хороший внешний вид, могут быть сильно изношены. Объявления с нечеткими фотографиями стоит избегать, так как продавцы могут скрывать дефекты. Качественные снимки помогают выявить повреждения кузова и следы износа в салоне. Тексты объявлений также важны: краткие описания часто указывают на перекупщиков, а чрезмерно эмоциональные истории могут скрывать проблемы автомобиля.
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.