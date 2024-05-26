Вот как распознать автохлам на этапе поиска

Как выбрать подержанный автомобиль: советы профессионального перекупщика

Поиск подержанного автомобиля часто требует много времени и усилий, но есть способы упростить этот процесс. Перекупщик с 20-летним стажем советует начинать с проверки информации о предыдущих владельцах: идеален первый владелец, а многократная смена хозяев — плохой знак.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Машины, бывшие в корпоративных автопарках или такси, несмотря на хороший внешний вид, могут быть сильно изношены. Объявления с нечеткими фотографиями стоит избегать, так как продавцы могут скрывать дефекты. Качественные снимки помогают выявить повреждения кузова и следы износа в салоне. Тексты объявлений также важны: краткие описания часто указывают на перекупщиков, а чрезмерно эмоциональные истории могут скрывать проблемы автомобиля.