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Новая резиденция Билли Джоэла за $10,7 миллиона: особняк в Ист-Хэмптоне

Музыкант Билли Джоэл приобрел особняк в Нью-Йорке за $10,7 млн

1:47
Недвижимость

Певец и музыкант Билли Джоэл приобрел еще одну роскошную недвижимость в штате Нью-Йорк. По данным New York Post (NYP), сделка обошлась ему в 10,7 миллиона долларов.

Музыкант Билли Джоэл приобрел особняк в Нью-Йорке за ,7 млн
Фото: http://blog.shankbone.org/ by David Shankbone is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Новый дом Джоэла расположен в Ист-Хэмптоне, где он стал соседом таких известных личностей, как актеры Алек Болдуин, Гвинет Пэлтроу, Роберт Дауни-младший, Нил Патрик Харрис и пара Бейонсе с Джей-Зи. Участок площадью два гектара включает в себя дом с пятью спальнями, а также конную ферму, что особенно приятно для супруги музыканта, увлекающейся верховой ездой. На территории поместья также имеется бассейн и пруд с лилиями.

Это уже не первый раз, когда Джоэл приобретает и реализует элитную недвижимость. В прошлом он купил квартиру в Вест-Виллидж, Нью-Йорк, за 5,9 миллиона долларов в 2005 году и продал ее за 11,6 миллиона в 2011 году. В 2014 году он также продал свой особняк на Лонг-Айленде за 19 миллионов долларов и две квартиры в кондоминиуме за 12 миллионов.

В мае прошлого года Джоэл выставил на продажу свое поместье на Лонг-Айленде, предложив его за 49 миллионов долларов. Этот дом включал в себя пять спален, парикмахерскую, спа-зону, комнату для боулинга и винный погреб на участке площадью 10,5 гектара. В феврале 2024 года он также объявил о продаже своего особняка в Палм-Бич за 55 миллионов долларов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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