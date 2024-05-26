Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автор песен к фильмам "Disney" Ричард Шерман умер на 96-м году жизни
Александр Розенбаум: творчество, личная жизнь и политическая позиция
Компания Neuralink получила разрешение на вжвивление мозгового чипа второму человеку
Музыкант Билли Джоэл приобрел особняк в Нью-Йорке за $10,7 млн
Критик объяснил свое нежелание слушать новую песню Аллы Пугачёвой
Молочный бисквит "Трес Лечес": изысканный десерт
Как выбрать подержанный автомобиль: советы профессионального перекупщика
Горячий сезон в Калининграде: ажиотаж на туры и авиаперелёты
Погружение в удовольствие: какие ингредиенты сделают вашу ванну незабываемой
Без бензина и электричества: Toyota разработала новый двигатель

Совместная разработа Toyota и GAC Motor. работает без бензина и электроэнергии

2:33
Наука

Японская компания Toyota представила новую модель, которая может изменить будущие технологии, применяемые в автомобильной отрасли. Речь идет о свежем двигателе, который не использует ни электроэнергию, ни привычное топливо.

Совместная разработа Toyota и GAC Motor. работает без бензина и электроэнергии
Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако одна особенность, возможно, вызовет серьезные опасения у будущих владельцев: запах и токсичность.

При обсуждении разработки альтернатив к ископаемому топливу, электричество и аккумуляторы, кажется, опережают. Многие компании уже делают ставку на эту технологию, которая в скором времени должна достичь преимуществ быстрой зарядки.

В рамках энергетической трансформации исследуются другие варианты, включая биотопливо и синтетическое топливо (e-fuels). В 2023 году издание Autocar сообщило о новшестве японского производителя Toyota в сотрудничестве с китайской компанией GAC Motor. Речь идет об потенциально революционном двигателе, который не использует ни бензин, ни электроэнергию, ни даже водород. Фактически, этот инновационный двигатель работает на аммиаке.

Аммиак (NH3) — химическое соединение, часто не рекомендуемое к использованию. Прозрачный и раздражающий, при небольших дозах он издает резкий запах, а в больших концентрациях раздражает глаза. Долгосрочное воздействие также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Обычно это одно из самых широко производимых соединений в мире, используется в производстве удобрений, взрывчатых веществ, табака, полимеров и холодильного оборудования. Сложные препятствия, которые необходимо преодолеть Компания Toyota впереди по гибридным автомобилям, но запаздывает в поиске альтернатив. Тем не менее, компания обещает снизить выбросы парниковых газов на 90% с помощью этого двигателя на аммиаке.

Кроме того, можно будет модернизировать существующие двигатели внутреннего сгорания, что станет большим плюсом. Но это потребует строительства новых производственных и торговых объектов. И хотя преимущества очевидны, главным недостатком этого двигателя может стать его запах, который ядовит и токсичен. Сложно представить, что часть автопарка сможет функционировать на таком двигателе. Иными словами, концепция может оказаться увлекательной, если разработчики найдут способ сократить данный запах до минимума.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения нельзя подкармливать золой на дачном участке

Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.

Эти ошибки с золой допускают даже опытные огородники
Эффективные способы против муравьёв
Прогоняем муравьёв с дачного участка навсегда
В мае-июне вношу эту подкормку для перца: овощи вырастают крупными — всегда отличный урожай
Пчелиный апокалипсис: ученые нашли истинных виновников вымирания медоносных пчел
Солдаты ВСУ уже открыто ненавидят Сырского и Зеленского Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Стоит ли убирать корм, который не доела кошка: советы ветеринаров
Секатор станет острым, как новый инструмент: вот как нужно его наточить — простые шаги
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Комик Денис Дорохов отрёкся от друзей иноагентов и отвесил земной поклон, услышав имя Мизулиной
Последние материалы
"Росгосстрах" спонсировал марафоны в Томске
Режиссёр Илья Найшуллер завершил съёмки комедийного боевика "Главы государства"
Что подойдёт для мульчирования почвы?
Футболист Джикия признал, что отсутствие Промеса сказывается на игре "Спартака"
Почему кошка переворачивается на спину, когда видит хозяина
Михаил Боярский считает мужа дочери своим сыном
Совместная разработа Toyota и GAC Motor. работает без бензина и электроэнергии
Маникюр, который не рекомендуется делать после 50 лет
Россияне стали реже гасить ипотеку досрочно
Марина Орлова сражается за свой дом в Пятигорске
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников