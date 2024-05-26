Без бензина и электричества: Toyota разработала новый двигатель

Совместная разработа Toyota и GAC Motor. работает без бензина и электроэнергии

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Японская компания Toyota представила новую модель, которая может изменить будущие технологии, применяемые в автомобильной отрасли. Речь идет о свежем двигателе, который не использует ни электроэнергию, ни привычное топливо.

Фото: openverse.org by ATOMIC Hot Links is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако одна особенность, возможно, вызовет серьезные опасения у будущих владельцев: запах и токсичность.

При обсуждении разработки альтернатив к ископаемому топливу, электричество и аккумуляторы, кажется, опережают. Многие компании уже делают ставку на эту технологию, которая в скором времени должна достичь преимуществ быстрой зарядки.

В рамках энергетической трансформации исследуются другие варианты, включая биотопливо и синтетическое топливо (e-fuels). В 2023 году издание Autocar сообщило о новшестве японского производителя Toyota в сотрудничестве с китайской компанией GAC Motor. Речь идет об потенциально революционном двигателе, который не использует ни бензин, ни электроэнергию, ни даже водород. Фактически, этот инновационный двигатель работает на аммиаке.

Аммиак (NH3) — химическое соединение, часто не рекомендуемое к использованию. Прозрачный и раздражающий, при небольших дозах он издает резкий запах, а в больших концентрациях раздражает глаза. Долгосрочное воздействие также может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Обычно это одно из самых широко производимых соединений в мире, используется в производстве удобрений, взрывчатых веществ, табака, полимеров и холодильного оборудования. Сложные препятствия, которые необходимо преодолеть Компания Toyota впереди по гибридным автомобилям, но запаздывает в поиске альтернатив. Тем не менее, компания обещает снизить выбросы парниковых газов на 90% с помощью этого двигателя на аммиаке.

Кроме того, можно будет модернизировать существующие двигатели внутреннего сгорания, что станет большим плюсом. Но это потребует строительства новых производственных и торговых объектов. И хотя преимущества очевидны, главным недостатком этого двигателя может стать его запах, который ядовит и токсичен. Сложно представить, что часть автопарка сможет функционировать на таком двигателе. Иными словами, концепция может оказаться увлекательной, если разработчики найдут способ сократить данный запах до минимума.