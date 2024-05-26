"Росгосстрах" спонсировал марафоны в Томске

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Филиал "Росгосстраха" в Томской области снова стал официальным партнёром знаменитых Томских спортивных марафонов: легендарного Космического марафона, полумарафона Забег. рф и пробега памяти Василия Удута.

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Василий Удут — трёхкратный победитель всесоюзных кроссов на призы газеты "Правда" среди ветеранов, а также инициатор и участник пробега Томск-Басандайка-Томск, который позже получил его имя.

Как официальный партнёр Томских марафонов, "Росгосстрах" обеспечивает страхование от несчастного случая для всех участников соревнований. Страховая ответственность компании составляет 50 миллионов рублей.

По словам директора филиала "Росгосстраха" в Томской области Жанны Уразбаевой, томичи искренне любят спорт — кто-то как участник, а кто-то как активный болельщик. И сотрудники старейшей российской компании в Томске не исключение.