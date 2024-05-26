Звезда известных сериалов лишилась своего дома

Марина Орлова сражается за свой дом в Пятигорске

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Марина Орлова, известная по ролям в таких сериалах, как "Кремлевские курсанты" и "Интерны", столкнулась с угрозой потери своего родного дома в Пятигорске. После ссоры с сестрой ее бывший муж пытается забрать строящееся здание, которое по закону принадлежит Марине.

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Она возвращается в Россию, чтобы защитить свои права в суде, но сталкивается с неожиданными трудностями. Марина утверждает, что ее лишили собственности, хотя она вложила значительные средства и усилия в строительство дома. Теперь она обращается в правоохранительные органы, требуя справедливого расследования случившегося.