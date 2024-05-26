Россияне реже гасят ипотеку: анализ данных Центробанка

Россияне стали реже гасить ипотеку досрочно

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Объем досрочного погашения ипотечных кредитов российскими заёмщиками в первом квартале 2024 года сократился на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Центробанка.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

В январе-марте граждане России досрочно выплатили ипотечные задолженности на сумму 397,4 миллиарда рублей. Этот показатель уже второй квартал подряд снижается. В начале 2023 года объём досрочных погашений рос, но в четвёртом квартале уменьшился на 7 процентов. Такая динамика нехарактерна для завершающегося года и объясняется повышением ключевой ставки. "Еще более значительное снижение суммы досрочного погашения можно наблюдать, если сравнивать его со средним объемом ипотечного портфеля за данный период. Если в первом квартале 2023 года досрочно погасили 3,1 процента портфеля, то в первом квартале текущего года — лишь 2,2 процента," — отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Меньший объем погашений был зафиксирован только в третьем квартале 2022 года — тогда сумма достигла 342 миллиарда рублей. В целом за прошлый год россияне досрочно погасили ипотечные кредиты на сумму более 2 триллионов рублей.