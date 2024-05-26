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Джикия рассказал, повлияло ли отсутствием Промеса на игру Спартака

Футболист Джикия признал, что отсутствие Промеса сказывается на игре "Спартака"

1:35
Спорт

Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия, который планирует покинуть команду в этом летнем трансферном окне, выразил своё мнение о влиянии ареста Квинси Промеса на результаты "красно-белых" в текущем сезоне.

Футболист Джикия признал, что отсутствие Промеса сказывается на игре "Спартака"
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Джикия признал, что отсутствие Промеса оказало влияние на команду. Он отметил, что футболист такого уровня, как Квинси, оставляет свой след в составе, и их команда понимает, какая потеря это была.

Однако спортсмен добавил, что жизнь продолжается, хотя будущее в этом плане остаётся неясным.

"Когда футболист уровня Квинси не с командой — конечно, это сказывается. Мы все прекрасно понимаем, какая тут ситуация. Что будет дальше — непонятно, но жизнь продолжается, — сказал Джикия в беседе с "Чемпионатом".

Напомним, Промес был освобожден из-под стражи в Дубае 17 мая. Ему запрещено покидать Объединенные Арабские Эмираты. Нидерландский футболист ожидает рассмотрения его дела об экстрадиции в родную страну, в связи с приговором к семи с половиной годам тюремного заключения в Нидерландах. Арест Промеса связан с его попаданием в аварию в ОАЭ и покиданием места ДТП. Несмотря на все трудности, "Спартак" смотрит вперед и надеется на благополучное разрешение данной ситуации. Команда сталкивалась с трудностями в отсутствие Промеса, но игроки преодолевают эти проблемы и продолжают бороться за результаты.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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